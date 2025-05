Oregon City, Tigard reign supreme at Three Rivers League Track & Field Championships Published 10:49 pm Sunday, May 25, 2025

Below are the team scores, along with the state qualifiers from the Three Rivers League Track & Field Championships.

Boys

Team: Oregon City 147, West Linn 139, Tigard 138, Lakeridge 80, Tualatin 78, Lake Oswego 72.

100 Meters Varsity – Finals

1. 12 Keaton Moore 10.71a (0.7)

Oregon City

2. 12 Daniel Rotaru 10.75a (0.7)

Tigard

3. 11 Marcus Burton 10.76a (0.7)

Tigard

4. 11 Chase Borden 10.89a (0.7)

Oregon City

200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Colin Smith 21.79a (-0.3)

Oregon City

2. 12 Vincent Sadighi 21.84a (-0.3)

Tualatin

3. 11 Marcus Burton 21.85a (-0.3)

Tigard

4. 12 Keaton Moore 21.85a (-0.3)

Oregon City

5. 12 Peter Daniels 21.87a (-0.3)PR

West Linn

6. 12 Daniel Rotaru 21.95a (-0.3)

Tigard

7. 11 Ethan Coddington 21.96a (-0.3)

Tualatin

8. 12 Brayden Nee 22.33a (-0.3)

Tigard

400 Meters Varsity – Finals

1. 10 Colin Smith 48.20a

Oregon City

2. 12 Peter Daniels 48.27aPR

West Linn

3. 12 Baron Kurland 48.32aPR

Lake Oswego

800 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 10 Paul Hretcanu 1:55.92aPR

Tigard

2. 12 Tyler Scott 1:58.45a

Oregon City

1500 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 10 Paul Hretcanu 3:59.76aPR

Tigard

2. 12 Ryan Lippert 4:02.12aPR

West Linn

3000 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 12 Ryan Lippert 8:40.99aPR

West Linn

2. 12 Colin Manning 8:54.84a

Lake Oswego

110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals

1. 9 Brock Estes 15.04a (0.7)PR

Tualatin

2. 11 Rory Hartley 15.17a (0.7)PR

Oregon City

300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals

1. 11 Aidan Sauer 39.56aPR

West Linn

2. 10 Isaac Compaore 40.49aPR

West Linn

3. 11 Rory Hartley 40.82aPR

Oregon City

4×100 Relay Varsity – Finals

1.

Easton Hunt

Chase Borden

Colin Smith

Keaton Moore

41.00a

Oregon City – A

2.

Cole Hachmeister

Ethan Coddington

Zhaiel Smith

Vincent Sadighi

4×400 Relay Varsity – Finals

Splits

1.

Aidan Sauer

Isaac Compaore

Peter Daniels

MJ Kennybrew

3:20.19a

West Linn – A

2.

Brayden Nee

Micah Gerhard

Paul Hretcanu

Marcus Burton

3:20.85a

Tigard – A

3.

Colin Smith

51.8h

Cole Solari

50.5h

Logan Sorensen

50.2h

Keaton Moore

48.2h

Shot Put – 12lb Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Treyson Eddleman 15.14mPR

Lakeridge

2. 12 Tristan Brester 15.14m

West Linn

3. 12 Hudson Boyd 14.20m

Tigard

Discus – 1.6kg Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Treyson Eddleman 43.85mPR

Lakeridge

2. 11 Leo Berger 41.40mPR

Lakeridge

Javelin – 800g Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Bear Hatch 52.40m

Oregon City

2. 11 Quinn Bowker 50.42mPR

Tualatin

High Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Warren Stanton 1.98mPR

West Linn

2. 10 Isaac Compaore 1.89mPR

West Linn

3. 11 Chase Borden 1.89m

Oregon City

4. 11 Trenton Tallmadge 1.89mPR

Oregon City

5. 9 Brock Estes 1.89mPR

Tualatin

Pole Vault Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Noah Ha 3.79mPR

Lake Oswego

2. 12 General Sutton 3.64mPR

Lake Oswego

Long Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Hudson Boyd 6.72m

Tigard

2. 11 Chase Borden 6.71mPR

Oregon City

Triple Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Hudson Boyd 13.31m

Tigard

2. 12 Shanko Kornachuk 12.73mSR

Lakeridge

Girls

Team Scores: Tigard 134.33, Tualatin 134, Lakeridge 105.83, Lake Oswego 102.5, West Linn 89, Oregon City 62, St. Mary’s Academy 31.33.

100 Meters Varsity – Finals

1. 12 Cailyn Hill 12.52a (0.1)

Lake Oswego

2. 12 Marina Turpen 12.58a (0.1)

Lake Oswego

200 Meters Varsity – Finals

1. 11 Reese Jensen 25.25a (-0.3)

West Linn

2. 12 Marina Turpen 25.26a (-0.3)PR

Lake Oswego

400 Meters Varsity – Finals

1. 11 Reese Jensen 55.46aPR

West Linn

2. 12 Ayla Pontius 58.53aPR

Oregon City

800 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 9 Eleanor Wyatt 2:13.73a

West Linn

2. 12 Sofie Howard 2:14.42aPR

Lake Oswego

1500 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 12 Chloe Huyler 4:21.94aPR

Lakeridge

2. 9 Eleanor Wyatt 4:34.27aPR

West Linn

3. 12 Hannah Huyler 4:34.69aPR

Lakeridge

3000 Meters Varsity – Finals

Splits

1. 12 Chloe Huyler 9:25.93a

Lakeridge

2. 12 Hannah Huyler 9:49.65aPR

Lakeridge

3. 9 Sophia Service 10:03.10aPR

Tigard

4. 10 Lauren Gerlach 10:06.09aSR

Tualatin

100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals

1. 12 Campbell Brintnall 14.02a (1.4)PR

Tualatin

2. 11 Samantha Page 16.15a (1.4)PR

Tualatin

300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals

1. 12 Campbell Brintnall 42.12aPR

Tualatin

2. 10 Arie Thomas 43.38aPR

Lake Oswego

3. 12 Hayden Williams-Dow… 45.59a

West Linn

4×100 Relay Varsity – Finals

1.

Emily Rufener

Campbell Brintnall

Nahla McCrae

Giselle Gates

48.32a

Tualatin – A

2.

Cailyn Hill

Arie Thomas

Marina Turpen

Matilda Foster

48.44a

Lake Oswego – A

3.

Reese Jensen

Tayanah Balensifer

Hayden Williams-Downing

Kali Daniels

4×400 Relay Varsity – Finals

Hayden Williams-Downing

Sabrina Noce

Tayanah Balensifer

Reese Jensen

3:54.74a

West Linn – A

2.

Sofie Howard

Ana Peters

Marina Turpen

Arie Thomas

3:55.48a

Lake Oswego – A

3.

Claire Masters

Camille Yutzie

Sophia Service

Meadow Baxter

3:58.56a

Tigard – A

4.

Ainsley Hutchinson

Ciena Harmon

Giselle Gates

Campbell Brintnall

Shot Put – 4kg Varsity – Finals

Field Series

1. 11 Marissa Johnson 13.29m

Tigard

2. 9 Kaia Jacobs 11.81m

West Linn

Discus – 1kg Varsity – Finals

Field Series

1. 11 Marissa Johnson 37.62m

Tigard

2. 12 Charlotte Hanna 35.40mPR

Tigard

3. 9 Kaia Jacobs 34.23m

West Linn

Javelin – 600g Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Hayden Williams-Dow… 50.22mSR

West Linn

2. 12 Ayla Pontius 34.36m

Oregon City

High Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Alexa Anderson 1.63mSR

Tigard

2. 11 Molly Hughart 1.60mSR

Tigard

Pole Vault Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Berit Ballew 3.59mPR

Lake Oswego

2. 11 Grace Peng 3.45m

Lakeridge

2. 12 Gabi Phillips 3.45mPR

St Mary’s Academy

2. 12 Alexa Anderson 3.45m

Tigard

Long Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 12 Camille Yutzie 5.49mPR

Tigard

2. 9 Nahla McCrae 5.43m

Tualatin

Triple Jump Varsity – Finals

Field Series

1. 9 Nahla McCrae 11.38mPR

Tualatin

2. 12 Camille Yutzie 11.09mPR

Tigard